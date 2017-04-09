أفاد وكيل وزارة التعليم لشؤون البعثات الدكتور جاسر الحربش أن أعداد المتقدمين على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي هذه السنة أكثر من الأعوام السابقة.
وأضاف الحربش أن زيادة أعداد المبتعثين مرتبطة بحاجة سوق العمل، لافتاً وفقا لـ”مكة” إلى أن الوزارة تسعى لزيادة أعداد المبتعثين بحسب الميزانية المخصصة.
وأبان أن إجراءات الترشيح في برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي للسنة الـ 12 وصلت الآن إلى مرحلة المفاضلة، مشيراً إلى أن جهات التوظيف المنضوية ضمن برنامج “وظيفتك بعثتك” بلغت نحو 27 جهة.
ويشار إلى أن عدد الجهات المشاركة في برنامج “وظيفتك بعثتك” بلغ في السنة الأولى 15 جهة مقابل 27 جهة للسنة الثانية، فيما بلغ عدد مقاعد الابتعاث بالبرنامج للسنة الأولى 9220 مقعداً وازداد إلى 10633 مقعداً في السنة الثانية.
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