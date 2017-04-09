تعتزم الهيئة العامة للرياضة إنشاء مدينة رياضية متكاملة بالمنطقة الشرقية، وتحديدا في مدينة الدمام على غرار مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة «الجوهرة المشعة».
وأشارت مصادر قريبة من اتحاد كرة القدم أن الأيام الماضية شهدت اجتماعات مكثفة من الهيئة العامة للرياضة بعدد من جهات الاختصاص، لوضع التصورات المبدئية لتكرار تجربة الجوهرة المشعة التي لقيت نجاحا منقطع النظير وساهمت في الحضور الجماهيري الكثيف في أغلب المباريات التي شهدتها جدة، سواء التي يكون طرفها الأهلي والاتحاد أو المنتخب الأول لكرة القدم.
وأبان المصدر أن هذا المشروع يأتي كبديل للقرار السابق القاضي بإنشاء عدد من المدن والملاعب الرياضية بالمنطقة الشرقية.
كما أشارت «مكة» نفسها إلى أن الهيئة العامة للرياضة بصدد إنشاء استاد رياضي ضخم في العاصمة الرياض على طراز عالمي، سيكون مخصصا لكرة القدم فقط، حيث سيتم إنشاؤه بطريقة الملاعب الأوروبية وبعض الملاعب الخليجية بدون مضمار، على أن تتجاوز سعته 45 ألف متفرج، ويحتوي على مواقف ضخمة للسيارات، موضحا أن الملعب الجديد سيكون بديلا لاستاد الأمير فيصل بن فهد الحالي، مرجحا أن يتم هدمه وتوسعة المنطقة التي تحيط به في حي الملز وجعلها مكانا جاذبا للعائلات.
وأفادت المصادر نفسها، بأن الهيئة العامة للرياضة أخذت شارة الموافقة المبدئية من الجهات الرسمية ذات الاختصاص للبدء في المشروع الذي ستتولى إنشاءه أفضل الشركات العالمية المتخصصة في بناء الملاعب الرياضية.
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