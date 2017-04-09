علمت مصادر أن حكم مباراة النصر والاتحاد محمد الهويش لم يتطرق في تقريره للمباراة لأي أحداث تستدعي تدخل لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم باستثناء الإشارة إلى تأخر نزول لاعبي الاتحاد بين شوطي اللقاء دقيقتين، وينتظر أن تصدر بحق الاتحاد عقوبة مالية بسبب التأخر في النزول لأرضية ملعب الملك فهد الدولي.
من جهة أخرى أكد مصدر أن حالة الحزن التي تعرض لها المهاجم حسن الراهب أثناء تسجيله هدف التعادل وبعد نهاية اللقاء يعود إلى عدم رضاه على تواجده على مقاعد البدلاء على الرغم من أنه هداف الفريق في الموسم الحالي.
من جهة آخرى علمت «الرياض» ان ادارة النصر تسابق الزمن لتأمين المرتبات الثلاثة المتأخرة للمدافع البرازيلي برونو يوفيني والبالغة 249 الف دولار تقريبا بواقع 83 الف دولار شهريا، وتشير المصادر بان الادارة النصراوية يحق لها تمديد عقد برونو خلال العشرين يوما، وبامكان برونو التوقيع لاي ناد في الاول من شهر مايو المقبل.
من جهة اخرى سلم نائب الرئيس السابق المهندس عبدالله العمراني سيارة بينتلي للمهاجم حسن الراهب، بعد ان وعده في حال تجديد عقده مع النصر بتسليمه سيارة بقيمة نصف مليون ريال.
وفي شأن آخر منح المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين راحة يومين على ان يعاودوا تدريباتهم غدا الاثنين استعدادا لمواجهة التعاون يوم السبت المقبل ضمن مباريات الاسبوع الـ23 من «دوري جميل».
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