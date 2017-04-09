علمت مصادر عن نية مسيري النادي الأهلي عمل تغيرات واسعة على مستوى الفريق الأول لكرة القدم، بعد النتائج غير المرضية التي سجلها الفريق خلال الموسم الحالي، عطفاً على البطولات التي تحققت الموسم الماضي.
محلي وأجنبي
أكدت المصادر أن المدرب السويسري جروس سيكون أول الراحلين، وأن مفاوضات أهلاوية جارية الآن مع مدرب آخر سيتولى قيادة الجهاز الفني بدءا من الصيف، وأن هناك تنسيقا معه لجلب مدافع أجنبي بديلا للظهير الأيسر المصري محمد عبدالشافي، بعد أن تم الاتفاق مع دولي محلي يلعب في نفس خانة الدولي المصري.
عروض جديدة
بينت «الوطن» أن عبدالشافي يملك عدة عروض في بلاده أبرزها من ناديه السابق الزمالك، الذي خاطب اللاعب رسميا، إضافة إلى رغبة الأهلي المصري في الاستفادة من خدمات اللاعب الذي بين أن الأولوية لو عاد للدوري المصري ستكون للزمالك.
غضب جماهيري
رغم فقدان الأمل في المنافسة على بطولة الدوري منذ وقت، إلا أن الجماهير الأهلاوية زادت من غضبها واستيائها الشديد بعد التعادل الذي يشبه الخسارة أمام الباطن، لاسيما بعد أن كان الكثير يتوقع أن يظهر الفريق بشكل مميز وقوي قبل مواجهة العين الإماراتي الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا.
ويخشى الأهلاويون أن يخرج الفريق خالي الوفاض بعد المستويات التي ظهر بها اللاعبون، في ظل تخبطات المدرب السويسري جروس التكتيكية وانعدام الروح القتالية لدى اللاعبين.
ووجهت جماهير الأهلي هجوما على إدارة ناديها والمدرب السويسري لعدم معالجة الأخطاء وعدم المحافظة على مكتسبات الموسم الماضي، وضياع فرصة المحافظة على لقب دوري جميل للمحترفين السعودي للموسم الثاني وعدم الجدية في اتخاذ القرارات.
تحضير مبكر
تغادر بعثة الأهلي اليوم إلى الإمارات من أجل التجهيز مبكرا لمواجهة العين الآسيوية، التي تعد نقاطها الثلاث الطريق إلى دور الـ16، وتعود البعثة بعد اللقاء إلى الرياض استعدادا لمواجهة الهلال، التي سيغيب عنها المدافع محمد آل فتيل بعد حصوله على البطاقة الصفراء.
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