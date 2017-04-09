كشف المحترف المصري في صفوف فريق نادي الاتحاد محمود كهربا عن سبب إقدامه على ركل هاتف أحد المشجعين في مطار الملك خالد بالرياض.
وأكد كهربا أنه قام بركل المشجع بعدما استفزه وتطاول عليه لفظيا، بقوله: “ما حدث في مطار الملك خالد الدولي بالرياض من المشجع خطأ في خطأ وغير مقبول، فهو قام باستفزازي قائلا لي مبروك عليكم المركز الرابع يا خدم، ولا أعلم سبب تطاول المشجع على نادي الاتحاد أو شخصي”.
وأضاف:”منذ تعاقدي مع نادي الاتحاد وحتى هذه اللحظة لم يظهر مني أي خطأ على الإطلاق بشهادة الجميع، فأنا لاعب أحترم مهنتي وأحب الجميع حتى لو ميولهم غير النادي الذي أنتمي إليه”.
يشار إلى أنه تم تداول مقطع فيديو لكهربا وهو يركل هاتف أحد المشجعين خلال عودة بعثة الفريق إلى مطار الملك خالد بالرياض عقب نهاية المباراة التي جمعت الاتحاد والنصر أمس الجمعة في الجولة 22 من دوري جميل.وفق “اخبار 24”.
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