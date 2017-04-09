كشفت مصادر عن صدور توجيهات عليا للجهات الحكومية التي لديها إيرادات غير نفطية، بضرورة تقديم بيانات تفصيلية حول هذه الإيرادات لوزارة المالية.
وقالت المصادر إن التوجيهات تضمنت أن ترفع الجهات الحكومية بيانات حول إيراداتها، سواءٌ كانت رسوم، أو ضرائب، أو تعويضات، أو أي مقابل مادي تحصل علية نظير تقديمها للخدمات، وغير ذلك من إيرادات.
وأبانت أن التوجيهات حددت أن يشمل بيان كل جهة تصنيفاً للحدود الدنيا والقصوى للإيرادات، والمبالغ المتحصلة، والفروق الناتجة عن التحصيل خلال العام المالي الحالي.
وأضافت وفقاً لصحيفة “الجزيرة” أن التوجيهات طلب تزويد وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية بوزارة المالية بنسخة من تلك البيانات، على أن ترفع الوزارة تقريراً بذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال 120 يوماً.
يذكر أن رؤية المملكة 2030 تستهدف زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 ملياراً إلى تريليون ريال سنوياً، من خلال خطة إستراتيجية متكاملة لتحقيق اقتصاد قوي ومتنوع.
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