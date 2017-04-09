تناول بعض الخضراوات، يمكن أن يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية وزيادة معدل التمثيل الغذائي، وبالتالي إنقاص الوزن، وفقا لتقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي”، وبحسب التقرير فمن الخضراوات الشائعة التي تساعد على حرق السعرات الحرارية في الجسم وإنقاص الوزن الآتي:
1- الخيار:
وهو من الخضراوات المغذية التي تحتوي على معادن تعزز عملية التمثيل الغذائي، وتساعد على حرق السعرات الحرارية يوميا.
2- البروكلي:
من الخضراوات القوية التي تحتوي على الفيتامينات المختلفة التي تحسن الصحة العامة، كما أنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة يمكن أن تحرق السعرات الحرارية.
3 – الكرفس:
يتكون من الماء وفيتامين ك، وكلاهما يساعد في فقدان الوزن عن طريق زيادة عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون.
4 – الطماطم:
غنية بفيتامين سي الذي يساعد على فقدان الوزن الزائد بشكل طبيعي وحرق السعرات الحرارية.
5 – الفلفل الحلو:
من الخضراوات المغذية مكونة من الماء وإنزيم يسمى كابسايسين، التي لديها القدرة على حرق الخلايا الدهنية.
6 – القرع:
واحد من الخضراوات الأكثر شعبية في فقدان الوزن، والتي تحتوى على البوتاسيوم، الذي لديه القدرة على تعزيز عملية التمثيل الغذائي.
7 – الجزر:
يحتوي على الألياف كمنشط للخلايا الدهنية الموجودة في الجسم وزيادة عملية التمثيل الغذائي.
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