كشف تقرير حديث نشرته صحيفة “ديجيتايمز” التايوانية، أن العملاقة التكنولوجية الأمريكية “أبل” قد تؤجل إطلاق الجيل المقبل من هواتفها الذكية “آي فون 8” إلى شهر أكتوبر أو نوفمبر، وذلك لسببين يتمثلان في نقص موارد الشاشة من نوع “أوليد” ونظام استشعار الكاميرا الأمامية لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد.
ومن المعروف، أن أبل تكشف عن الجيل الجديد من هواتفها الذكية في حدث ضخم تقيمه في شهر سبتمبر من كل عام، لكن بسبب نقص في موارد مكونات الهاتف ستتأخر عن الكشف عنه هذا العام.
وبحسب موقع “ماك رومرز” فمن المتوقع أن تكشف أبل عن 3 إصدارات جديدة من هاتفها الذكي “آي فون 7 إس” و”آي فون 7 إس بلس” و”آي فون 8″، إلا أنها ستطلق الهاتفين الأولين في شهر سبتمبر بينما سيؤجل إطلاق “آي فون 8” قليلاً.
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