سرّب موقع فيتنامي، صوراً قال إنها النسخة مُعادة التصنيع من هاتف “سامسونج”، “جالاكسي نوت7″، التي تعتزم طرحها في أسواق مختلفة حول العالم.
وأكّدت شركة “سامسونج” الشهر الماضي عزمها إعادة طرح هاتفها اللوحي “جالاكسي نوت7” في الأسواق “ما عدا الولايات المتحدة والهند” مع بطارية بسعة أقلّ.
ونشر موقع “Samsungvn.com” الفيتنامي والمعني بأخبار الشركة صوراً، قال إنها للنسخة مُعادة التصنيع من الهاتف، والتي تُظهر فروقات عن النسخة الأصلية.
ويظهر في الصور المنشورة أن النسخة الجديدة تأتي مع رقم الطراز N935 بدلًا من N930 الخاص بالنسخة الأصلية، وسوف يُقدّم بطارية بسعة 3,200 ميللي أمبير/ساعة مقارنة بـ 3,500 ميللي أمبير/ساعة.
وكانت “سامسونج” خسرت كثيراً بسبب مشكلة في بطاريات هاتفها اللوحي “جالاكسي نوت7” أدت أحياناً إلى انفجاره، بما في ذلك ضياع المركز الأول كأكبر صناع للهواتف الذكية بالعالم خلال الربع الرابع من العام الماضي لصالح منافستها الأولى “آبل”.وفق “تواصل”.
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