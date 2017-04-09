نفذت وزارة الداخلية في مدينة جدة اليوم الأحد، حكم القتل تعزيراً بثلاثة مهربي مخدرات باكستانيي الجنسية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم القبض على كل من (محمد أشرف شافي محمد، ومحمد عارف محمد عنايت، ومحمد أفضل أصغر علي) باكستانيي الجنسية، لدى قيامهم بتهريب كميات من الهيروين المخدر داخل أحشائهم.
وأضافت أنه بعد القبض عليهم وخضوعهم للتحقيق تم توجيه الاتهام إليهم، وبإحالتهم إلى المحكمة صدر بحقهم صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليهم والحكم بقتلهم تعزيراً، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حكم القتل اليوم في جدة.وفق “أخبار 24”.
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