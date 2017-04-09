توقف المعالج الشعبي الشهير، الذي يزعم علاج السكتة الدماغية والجلطات وعدد من الأمراض باستخدام الكيّ بجدة، عن استقبال المرضى إلى أجل غير مسمى؛ بسبب عدم وجود تراخيص من الجهات المختصة.
وقالت مصادر مطلعة، وفقا لـ”عين اليوم”، إن المعالج نفى تلقيه أي مبالغ مالية من مرضاه، متهماً الوسطاء بجني مبالغ ضخمة منهم.
وأشارت المصادر إلى أن المعالج يمارس العلاج البديل عن طريق “الكي” منذ سنوات بدون ترخيص، لكن بعلم الجهات المختصة، نافيةً أن يكون تم استدعاؤه من قِبل الجهات الأمنية.
وكانت قضية “المعالج الشعبي” انتشرت إعلامياً بعد تداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو لتجمهر أمام إحدى الاستراحات بجدة لمقابلة “المعالج”، حيث استقبل نحو ستة آلاف حالة مقابل 500 ريال للفرد، وجمع ما يقارب 3 ملايين ريال.
يشار إلى أن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي أصدر يوم الثلاثاء الماضي تحذيراته من المعالجين المدعين وقدرتهم على معالجة الأمراض عبر الكي، مؤكداً أن هذه الممارسات قد تلحق الضرر بمن يلجأ إليها، فيما ذكرت مصادر أن عدداً من الجهات الحكومية تحركت لملاحقة “المعالج الشعبي”.
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