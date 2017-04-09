كشفت مصادر مطلعة عن زيارة رسمية مرتقبة لوزير الخارجية عادل الجبير إلى العاصمة المصرية القاهرة نهاية الأسبوع الجاري، لبحث ترتيبات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة.
وقالت المصادر، وفقا لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، إن الجبير سيلتقي نظيره المصري سامح شكري؛ لبحث العلاقات بين البلدين، واستعراض الترتيبات النهائية للزيارة المقررة الشهر الجاري.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التقى على هامش أعمال القمة العربية الأخيرة بالأردن نهاية مارس الماضي، بالرئيس المصري، ووجه له الدعوة لزيارة المملكة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج