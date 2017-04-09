صادقت المحكمة الجزائية في جدة على اعترافات خمسة جناة بالتخطيط والاتفاق على قتل ملحق تجاري في قنصلية غينيا، وسرقة مبلغ 325 ألف دولار منه.
وأقر الجناة الخمسة، وهم ثلاثة من الجنسية الغينية واثنان من الجنسية النيجيرية، على أنهم اتفقوا مع السائق الخاص بالملحق التجاري على تنفيذ عملية القتل والسرقة وترك مهمة التنفيذ للنيجيريين.
وذكرت مصادر أن المحكمة أعادت ملف الدعوى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام عقب المصادقة شرعاً على اعترافات الجناة، مشيرة وفقا لـ”عكاظ” إلى أن الادعاء سيطالب بقتل الجناة الخمسة بتهم التخطيط وترصد الضحيه وقتله وسرقت أمواله.
يذكر أن شرطة منطقة مكة المكرمة كانت قد صرحت في وقت سابق أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على خمسة جناة أقدموا على قتل ملحق تجاري في قنصلية جدة خنقاً وسرقة مبلغ 325 ألف دولار كانت مع الضحية.
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