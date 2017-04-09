أكدت الهيئة العامة للترفيه أن مدينة القدية الثقافية الترفيهية المُقرر افتتاح أولى مراحلها عام 2022 تُعد أكبر مدينة ترفيهية في العالم، لافتةً إلى أن المشروع سيساعد على توفير فرص عمل كثيرة وزيادة حجم الاستثمار في قطاع الترفيه بالمملكة.
وأوضحت الهيئة، وفقاً لـصحيفة “عكاظ”، أن الهدف الأساسي من المدينة هو توفير بدائل ترفيهية محلية تتناسب وعادات وتقاليد المجتمع، إلى جانب وجهات ترفيهية جديدة وخيارات متعددة للترفيه بمدن المملكة، مبينةً أن الخدمات الترفيهية التي ستقدمها المدينة ستكون مناسبة لكل شرائح المجتمع.
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