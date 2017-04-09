شددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على جميع قادة مدارس البنين، بعدم السماح للطلاب بارتكاب 4 مخالفات، رصدها مشرفو قضايا الطلاب تمارس في الأيام المفتوحة في بعض المدارس، من بينها تشغيل الشيلات والقصائد باستخدام السماعات.
وأوضحت الإدارة، حسبما أوردت صحيفة “الرياض”، أن مشرفي قضايا الطلاب رصدوا ارتكاب الطلاب بعض السلوكيات المخالفة لقواعد السلوك والمواظبة في الأيام المفتوحة وبعض الأنشطة بالمدارس، متمثلة في إحضار أجهزة الاتصال الشخصية، وإحضار المواد الخطرة كالبخاخات الغازية للمدرسة، وإحضار الأسلحة للرقص، بجانب إثارة الفوضى باستخدام السماعات وتشغيل الشيلات والقصائد.
ونوهت إلى ضرورة التوقف عن هذه الممارسات التي وصفتها بغير التربوية والمخالفة، مؤكدة أنها تحرص على تحقيق الانضباط السلوكي وترسيخ القيم الإسلامية الفاضلة لدى الطلاب، وتحقيق بيئة تربوية آمنة.
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