قلل عضو مجلس الشورى الدكتور سامي زيدان من أهمية مناقشة موضوع قيادة المرأة للسيارة، تحت قبة المجلس، مشيراً إلى أنه قرار سيادي ومسألة اجتماعية وليس أمراً قانونياً، ولا داعي لمناقشته.
واعتبر زيدان، وفقاً لـصحيفة “الحياة”، أن مسألة قيادة المرأة للسيارة ترجع إلى تقدير ولي الأمر، وما إذا كان الوضع الاجتماعي يسمح لها بذلك أم لا، إلا أنه عبّر عن تأييده للسماح للمرأة بقيادة السيارة، مضيفاً أن المعترضات على الأمر بإمكانهن عدم القيادة.
يذكر أن المتحدث باسم مجلس الشورى محمد المهنا، قد نفى في تغريدات على حساب المجلس بموقع “تويتر”، صحة إقرار نظام يسمح للمرأة بقيادة السيارة، مؤكداً أنه لم يُصدر قرار بذلك، كما أن رئيس مجلس الشورى الشيخ عبدالله آل الشيخ لم يدلِ بتصريح بخصوص هذا الأمر لأي وسيلة إعلامية.
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