في مفارقة غريبة لا تتكرر كثيرًا، تبين أن المواطن الذي اصطحب وافدًا عربيا في سيارته لمساعدته بعد أن وجده على الطريق، وفاجأه الأخير بالطعن والسلب، قد تعرض قبل نحو عام تقريبا، لمحاولة قتل مماثلة من مجهول.
وفي تلك الواقعة قبل عام كان المواطن ويدعى سعيد السعيد من بريدة، قادماً من الصمان بعد رحلة برية، ومتوجهاً لحفر الباطن وأدركه التعب ليلًا فنام على الطريق، إلا أنه فوجئ بهجوم شخص ملثم يحمل أداة حادة، يحاول خنقه بسلك معدني، وبعد عراك استمر 20 دقيقة هرب الجاني بسيارة أوقفها بعيداً عن الموقع.
أما هذه المرة فكان سعيد في طريقه من الأحساء إلى بريدة، وأركب شخصا معه في سيارته، بغرض مساعدته وإيصاله بعد أن طلب الأخير ذلك، إلا أنه فاجأه بإخراج سكين وتوجيه عدة طعنات له وسلب محفظته.
وفق “أخبار 24”.
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