أظهر استقصاء الرواتب التجارية الخليجي لعام 2017، في دول مجلس التعاون، نموًا بطيئًا في الرواتب خلال العام الماضي، مع انخفاض الإنفاق الحكومي والإجراءات الاقتصادية.
وبلغ الارتفاع في متوسط الراتب الشهري للوافدين في دول الخليج، خلال العام الماضي، نسبة نصف في المائة فقط، أي بمقدار 54 دولارًا، وكان النمو الأضعف للرواتب من بين دول الخليج، في السعودية بنسبة 0.18 في المائة فقط، بمتوسط 12986 دولارا سابقًا وارتفع إلى 13010 دولارات في الشهر.
واختلفت نسبة الارتفاع في رواتب الوافدين في المملكة من 0.26 في المائة للآسيويين ووصلت إلى 10,853 دولارًا، وإلى 0.22 في المائة للعرب ووصلت إلى 13,966 دولارًا، و0.11 في المائة للغربيين ووصلت إلى 14,212 دولارا.
وأوضحت جينيفر كامبوري، مدير شركة “تشارتر هاوس الشرق الأوسط” التي قامت بالاستقصاء ورصدت متوسط أعلى 10 رواتب في دول الخليج، أنه برغم اعتقادها أن عام 2017 سيكون أكثر إيجابية من سابقه، فإن الرواتب ستظل على الأرجح كما هي، لأن الشركات لا زالت تكافح مع ظروف السوق العالمية، وتتخوف من أي إنفاق إضافي.
وكشفت الشركة عن متوسط أعلى 10 رواتب في السعودية وفق “أخبار 24” كما يلي:
– الرئيس التنفيذي/ العضو المنتدب – شركة متعددة الجنسيات: 39،643 دولارًا.
– الرئيس التنفيذي/ العضو المنتدب – شركة محلية: 25،457 دولارًا.
– الخدمات المصرفية/ مدير الخزانة: 15،797 دولارًا.
– الإنشاءات/ مدير المشروع: 14،261 دولارًا.+6
– تكنولوجيا المعلومات/ مدير: 14،231 دولارًا.
– الرعاية الصحية/ طبيب عام / مدير: 12،777 دولارًا.
– العقارات/ مدير: 12،611 دولارًا.
– الموارد البشرية/ مدير: 12،003 دولارًا.
– المصرفية/ مدير فرع: 11،957 دولارًا.
– الأعمال القانونية/ محام تجاري/ مدير: 11،790 دولارًا.
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