أظهرت صور لمشروع مدينة القدية الثقافية الترفيهية، أهم ملامح المشروع الذي يتضمن أكبر الأنشطة الترفيهية والخدمات، في منطقة سفاري كبرى، جنوب غرب الرياض.
وكشفت صور عن فعاليات الألعاب الافتراضية، والعروض ثلاثية الأبعاد، والأنشطة التعليمية في مركز تعليمي ترفيهي، إضافة إلى أرفه أنواع التخييم، ومنها ما هو داخل الكهوف.
أما مفاجأة المشروع ففي مغامرات الألعاب المائية، والتي يستمتع فيها الزائر بـ “جيت- باك” على الظهر، أو المشي فوق الماء، في تجربة لا تنسى.
كما يوفر المشروع، الذي سيضم مدينة six flags الترفيهية، وتفتتح المرحلة الأولى منه عام 2022، سلسلة من أرقى البنايات المعمارية والفنادق بأفضل المعايير والمواصفات العالمية، وأشهر المطاعم والماركات العالمية للاستمتاع بأجمل أوقات التسوق.وفق “أخبار 24”.
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