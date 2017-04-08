صرحت نائبة المحافظ للتدريب التقني للبنات سعادة الدكتورة : منيرة بنت سليمان العلولا أنه سيتم طرح وظائف تدريبية وإدارية في كل من المناطق التالية :
الرياض جدة الإحساء تبوك بريده المدينة المنورة حائل الباحة نجران الخرج، الطائف عرعر خميس مشيط الجوف جازان أبو عريش الدوادمي حفر الباطن
ذلك في التخصصات التالية :
اقتصاد منزلي
نسيج و ملابس
محاسبة حاسب آلي
علم اجتماع
خدمة اجتماعية، لغة انجليزية
إدارة أعمال
إدارة عامة
لغة عربية
رياضيات
دراسات اسلامية
كيمياء
مكتبات
دعم فني
تجميل
تقنية إدارية
محاسبة
سكرتارية تنفيذية
دبلوم حاسب آلي
علما بأنه سيتم فتح بوابة التقديم على الإنترنت على موقع التدريب التقني للبنات
http://www.tvtc.gov.sa/arabic/departments/departments/gt/Pages/default.aspx/
خلال الأسبوع القادم حيث سيتم الإعلان في الموقع عن مواعيد الاختبار التحريري لقياس القدرات و التدقيق و المقابلة الشخصية
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