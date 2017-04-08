نفت مديرية الأمن العام في الأردن تسجيل أي شكوى تفيد بتعرض سعودي أو سعودية لمحاولة التخدير بغرض السرقة بالأردن، مؤكدة أن رسائل التحذير التي وزعت عبر “الواتساب” بهذا الخصوص ليست صادرة منها.
وأوضح المتحدث باسم المديرية المقدم عام السرطاوي، وفقاً لـ”عكاظ”، أن هذا التحذير الذي سبق أن جرى تداوله قبل نحو 10 سنوات يستند إلى زعم أحد الأشخاص أنه تعرض للتخدير في الأردن من قبل شخص قدم له بطاقة تعريف عارضاً خدماته، إلا أنه رفض البطاقة بعد أن تذكر رسالة تحذيرية بهذا الخصوص.
وأكد المتحدث، أن الرواية المذكورة والرواية التي تحدثت عن تعرض سيدة لحادثة مشابهة من مقدم بطاقات شائعة، مؤكداً أن مديرية الأمن العام لم تصدر أي تحذير بهذا الشأن، وأن كل ما صدر بخصوص بطاقات التخدير التي تستهدف السعوديين بغرض السرقة في الأردن شائعة، داعياً الجميع إلى عدم تداول مثل تلك الرسائل.
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