طالب أبناء رجل أعمال شهير، يمتلك شركة مواد غذائية يصل رأسمالها إلى أكثر من مليار ريال، الجهات المختصة، بإبطال صك ولاية حصلت عليه زوجة أبيهم المسنّ، بعدما سحبت مبالغ مالية تصل إلى 270 مليون ريال من أرصدته.
وقال الأبناء في شكواهم إن أباهم الذي تجاوز عمره 80 عاماً تزوج من سيدة تبلغ 30 عاماً، مبينين أن الأخيرة تقدمت للمحكمة بتقارير طبية مشفوعة بالشهود تثبت أن زوجها يعاني الخرف وغير مدرك لقواه العقلية، وحصلت بموجب ذلك على صك ولاية على ممتلكات زوجها.
وأضافوا أن زوجة والدهم الشابة سحبت بموجب ذلك الصك نحو 270 مليون ريال من أرصدة والدهم، كما أصبحت تسيطر على الشركة، مطالبين بإلغاء الصك وتشكيل لجنة للتصرف في ممتلكات والدهم.
إلى ذلك، أفادت مصادر وفقاً لـ”عكاظ” أن الجهات المختصة بدأت النظر في المطالبة، وستبدأ في دراسة المستندات والوثائق التي تقدم بها أبناء رجل الأعمال.
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