قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، إن الغش في الأدوية والأطعمة يعد بمثابة القتل العمد، وأن من يفعلون ذلك يقتلون كثيراً من الناس، ويستحقون عذاب الله ووعيده في حكم القتل العمد.
وأضاف الشيخ المطلق خلال خطبة الجمعة أمس في مسجد زبن يوسف الزبن بمحافظة الفروانية في الكويت، وفقاً لـ”سبق”، أن الذين يغشون الناس في أطعمتهم وأدويتهم ربما تسببوا في موتهم عدواناً وعمداً، ويجلبون لهم الأمراض ويقتلونهم ببطء، وينطبق عليهم قوله تعالى: “وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا”.
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