عدد مختصون واقتصاديون فوائد ومميزات عدة لمشروع “الجرين كارد السعودي” المقترح، مؤكدين أنه يتيح الاستفادة من الكفاءات والخبرات العلمية والاقتصادية للمقيمين، ولافتين إلى ظهور مؤشرات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مؤخراً حول إمكانية منح أوضاع ومميزات خاصة للوافدين الذين يستثمرون أموالهم بالمملكة.
وكشف نائب رئيس لجنة الاتصالات الأسبق بغرفة الشرقية جارالله الغامدي أن مشروع “الجرين كارد” يُدرس منذ وقت بعيد لدى الجهات المختصة للخروج بمشروع مناسب، حيث تجري دراسته من جميع الجوانب؛ لوجود تداخلات أمنية وسياسية واقتصادية متعددة.
ورأى هيثم بوعايشة وهو رئيس إحدى الشركات العاملة في قطاع الاتصالات، وفقاً لصحيفة “مكة”، أن الدولة من المؤكد ستراعي حين تصدر نظاماً جديداً حيال وضع بعض المقيمين مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني، وهذا ما تعمل به كل الدول التي تمنح الجنسية أو البطاقة الخضراء.
من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية شنان الزهراني إن المملكة – شأنها شأن الدول الكبرى- تعمل على الاستفادة من الكفاءات العلمية والتقنية والاقتصادية للمقيمين بداخلها وأصحاب الأموال والمشاريع، حيث تملك بعض الدول –كأمريكا وبريطانيا وأستراليا وكندا- نظاماً مرناً للإقامة، كما تستقطب الكفاءات لتعطيهم الجنسية والميزات المختلفة لتستفيد منهم.
وأشار المحلل الاقتصادي عبدالله الحسين إلى أن المشروع المقترح سيساهم في التعرف على رؤوس الأموال لدى بعض المقيمين وكشف المتسترين، مبيناً أن منح البطاقة الخضراء ينبغي أن يراعي جانب الولاء لهذا البلد.
وكانت مصادر حكومية قد كشفت مؤخراً عن قرب انتهاء الجهات المختصة من إعداد مسودة برنامج البطاقة الخضراء السعودية “جرين كارد”، لمنح عدة مزايا للمقيمين تتعلق بالإقامة والتملك والاستثمار مقابل رسم سنوي يبلغ 14200 ريال.
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