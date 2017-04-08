شاركت جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز –ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر- في الاجتماع الثالث والعشرين للجنة عمداء عمادات مراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه جامعة قطر، بمشاركة 34 جامعة خليجية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة التقرير السنوي للأمانة العامة وعرض مقترحات الجامعات وتجاربها وخبراتها ومناقشة الهيكل التنظيمي لأمانة اللجنة.
وقد قدم عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور خالد الغملاس ورقة استعرضت فكرة مشروع تطوير أداء العاملين في المؤسسات غير الربحية، والتي حظيت باهتمام بالغ من قبل الأعضاء.
وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور خالد الغملاس الذي يمثل الجامعة أن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا الجوهرية والتي تمس تطوير العمل المؤسسي في مجال خدمة المجتمع، كما طُرحت العديد من التجارب والمقترحات المنفذة في الجامعات الخليجية، وتم كذلك مناقشة الهيكل التنظيمي للأمانة اللجنة.
وأوضح الدكتور الغملاس أهمية هذه الاجتماعات في تقوية العلاقات العلمية بين المؤسسات التعليمية الخليجية، والتي تهدف إلى التكامل والتعاون ودعم مسيرة العمل المشترك وتبادل الأفكار والخبرات لتحقيق الغايات المنشودة لمجتمعاتنا بشكل أفضل، مشيراً إلى أن المجتمعون أكدوا ضرورة تفعيل التوصيات وتخطي عقبات التطبيق، وشددوا على أهمية تبني مجموعة من المبادرات والأفكار التي يمكن أن تسهم في سد الفجوة بين العملية التعليمية وسوق العمل والحصول على خريج متميز يستطيع المنافسة عالميًا مع أقرانه في الدول المتقدمة.
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