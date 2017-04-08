طورَّت الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) نشرة نتائج مسح القوى العاملة ، وأطلقت عليها ( نشرة سوق العمل ) وتتضمن النشرة للمرة الأولى نتائج مسح القوى العاملة ، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة : (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني) والتي تشمل بيانات المشتغلين والباحثين عن عمل.
وقد أظهرت نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع لعام 2016م ارتفاع في معدل المشاركة الاقتصادية على مستوى المملكة بمعدل بلغ (56.5%) مقارنة بالربع الثالث من عام 2016 الذي سجل معدل بلغ (55.3%),كما أظهرت نتائج المسح أنَّ معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين بلغ (42.2%), وبلغ المعدل بين السعوديين الذكور (64,6%), وبين الإناث (19,3%)
كما أشارت النتائج إلى أن أعلى معدل للمشاركة الاقتصادية للسعوديين قد بلغ (63,7%) بين الأفراد الذين أعمارهم بين (25 – 39) سنة، وأنَّ معدل المشاركة الاقتصادية كان الأعلى بين السعوديين الحاصلين على شهادة دبلوم دون الجامعة حيث بلغ المعدل (83,5%) يليه الحاصلون على شهادة التعليم الجامعي فما فوق بمعدل بلغ (78,2%).
كما أظهرت النتائج من واقع مسح القوى العاملة أنَّ معدل البطالة للسعوديين بلغ (12.3% ) بارتفاع طفيف مقارنة بالربع الثالث من عام 2016 والذي كان (12.1% ) فيما بلغ معـدل البطالة لإجمالي الســـكان ( سعوديين وغير سعوديين) (5.6% ) بانخفاض طفيف مقارنةً بمعدل البطالة للربع الثالث من عام 2016.
وفيما يتعلق بمعدل التشغيل فقد ارتفع مقارنة بالربع الثالث من عام 2016 حيث بلغ (94.4%).وبلغ معدل التشغيل للمشتغلين السعوديين (87.7%) بانخفاض طفيف مقارنةً بمعدل التشغيل للسعوديين للربع الثالث من عام 2016.
وقد تضمنت النشرة للمرة الأولى بيانات المشتغلين والباحثين عن عمل من السجلات الإدارية والتي أوضحت أن نسبة الذكور السعوديين الباحثين عن عمل (19.4% ) والإناث (80.6 % ) من اجمالي السعوديين الباحثين عمل للربع الرابع 2016 وتركزت أعلى نسبة للباحثين عن عمل السعوديين في الفئة العمرية (27-36) حيث بلغت (52.8%) .
من جهة أخرى أوضحت الهيئة العامة للإحصاء ضمن نشرتها المفصلة بأن معدل المشاركة الاقتصادية في مسح القوى العاملة هو مؤشر يقيس مشاركة السكان في سن العمل (15سنة فأكثر) في القوة العاملة كمشتعلين أو متعطلين, وهو عبارة عن نسبة قوة العمل إلى السكان (15سنة فأكثر). ومعدل البطالة هو مؤشر يقيس نسبة المتعطلون الى اجمالي قوة العمل ومعدل التشغيل هو مؤشر يقيس نسبة المشتغلون الى اجمالي قوة العمل.
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