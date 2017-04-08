علق مدير الكرة بفريق الاتحاد عاطف طاشكندي على الفيديو المتداول للاعب محمود كهربا وهو يركل جوال مُشجع أثناء تواجد بعثة الفريق بمطار الملك خالد الدولي بالرياض أمس (الجمعة)، مؤكداً أن ردة فعل “كهربا” كانت طبيعية وسببها تطاول المُشجع عليه وعلى الفريق.
وأوضح طاشكندي وفقاً لـ”عين اليوم”، أن المُشجع اقترب من اللاعب كهربا وطلب التصوير معه وهو ما وافق عليه اللاعب بترحاب شديد، لكنهم تفاجأوا بتغيير المُشجع نبرة حديثه وهجومه على فريق الاتحاد ولاعبيه قائلاً: “مبروك عليكم المركز الرابع يا خدم”، لافتاً إلى أن الجملة استفزت “كهربا” ليرد بركل جوال المشجع بحركة عفوية.
ولفت إلى أن أمن المطار تعامل مع الحالة وتحدث مع المشجع لتنتهي الواقعة عند هذا الحد، مبيناً أن البعثة غادرت المطار سريعاً دون الالتفات لما جرى من قِبل المُشجع، نافياً بشكل تام أن يكون اللاعب “كهربا” قد اعتدى على المُشجع كما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان مقطع فيديو متداول قد وثّق لحظة ركل اللاعب محمود كهربا لجوال مُشجع اقترب لتصويره، فيما لم يُظهر الفيديو سبب الواقعة أو أية تفاصيل للحديث الذي جرى بين اللاعب والمُشجع.
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