ذكر الحساب الرسمي لشركة “أوبتا” المتخصصة في إحصائيات كرة القدم أن مهاجم نادي النصر حسن الراهب استطاع تسجيل 3 أهداف في آخر 3 مباريات لعبها أمام الاتحاد، واصفا الراهب بالمهاجم الخطاف.
وقال حساب أوبتا بالعربية على موقع تويتر: “سجل حسن الراهب في كل من آخر 3 مباريات لعبها أمام الاتحاد في دوري جميل وجميعها كلاعب بديل (مجموع 3 أهداف). خطاف”.
وكانت قمة مباريات الجولة 22 من دوري جميل للمحترفين بين النصر والاتحاد قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في لقاء أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وأحرز الاتحاد هدف التقدم على النصر عن طريق المحترف المصري محمود عبدالمنعم “كهربا” في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، لكنّ المهاجم البديل في النصر حسن الراهب رفض هزيمة فريقه وسجّل هدف التعادل في الدقيقة 91.
بهذه النتيجة أصبح رصيد النصر 46 نقطة في المركز الثاني، بفارق 10 نقاط عن الهلال المتصدر، ويرتفع رصيد الاتحاد إلى 45 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن الأهلي الذي تعادل مع الباطن.وفق “النادى”.
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