أبدى الشاعر الشهير ، فهد المساعد ، سعادته وارتياحه الكبير نظير نتائج فرق المقدمة بالجولة الثانية والعشرين من دوري جميل للمحترفين مساء الجمعة والتي صبت في صالح فريقه الهلال.
وقال فهد المساعد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ( تويتر ) بعد نتائج فرق المقدمة بالجولة الثانية والعشرين من دوري جميل للمحترفين : ” الدوري مستعجل على الهلال “.
وبعد تعادل النصر والاتحاد بهدف لمثله بكلاسيكو دوري جميل للمحترفين في الرياض،وسقوط الملكي في فخ التعادل أمام الباطن بهدف لمثله ،بات فريق الهلال بحاجة لثلاث نقاط بالمباريات المتبقية من أجل حصد لقب الدوري بعد طول غياب.وفق “النادى”.
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