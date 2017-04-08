يرى الناقد الرياضي عدنان جستنية , أنّ مدرب الاتحاد التشيلي سييرا يتحمل جزء كبير في تحول فوز فريقه على النصر لتعادل مُخيب , مؤكداً أنّ العميد يلعب ناقص لاعب هو أحمد العكايشي “الأناني”.
وخطف النصر التعادل من ضيفه الاتحاد 1-1 بعد أن أحرز الراهب هدف التعادل في الوقت الإضافي من المباراة، والتي أقيمت اليوم على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن مباريات الجولة 22 من “دوري جميل” للمحترفين.
وكتب “جستنية” عبر حسابه الشخصي بموقع توبتر:” سييرا يتحمل جزء كبير فوز تحول الى تعادل مازال مقتنع بعكاشي الاناني”.
وأضاف :” خلاص الطيور طارت بأرزاقها مبروك الدوري هلالي”.
واختتم “جستنية”تغريداته بقوله :” الاتحاد يلعب ناقص واحد عكاشي ماله لزوم وجوده كعدم وجوده”.
وعلى ضوء نتيجة اللقاء ,يستمر النصر في المركز الثاني برصيد 46 نقطة، فيما الاتحاد في المركز الرابع برصيد 45 نقطة , والهلال في الصدارة برصيد 56 نقطة يفصله فوز واحد ليُتوج بلقب الدوري .وفق “أخبار 24”.
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