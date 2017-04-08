تأكد رسمياً غياب مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي محمد آل فتيل , عن لقاء فريقه أمام متصدر بطولة دوري جميل الهلال , وذلك بسبب تراكم البطاقات .
وحصل “آل فتيل” على البطاقة الصفراء بعد تدخل عنيف علي لاعب الباطن ,في اللقاء الذي انتهت أحداثه بتعادل بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة دوري جميل للمحترفين .
ويرتفع الأهلي برصيد نقاطه للرقم 46 في المركز الثاني بعد الهلال , في انتظار نتيجة لقاء الاتحاد والنصر والتي لا تزال نتيجتها حتى اللحظة بتقدم للعميد بهدف دون رد .وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج