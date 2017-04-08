أبدى رئيس نادي الهلال السابق، محمد الحميداني، سعادته الغامرة بنتائج مباريات اليوم في الجولة 22 من دوري جميل للمحترفين، حيث تعادل النصر مع الاتحاد بهدف لكل فريق، وتعادل الأهلي مع الباطن بذات النتيجة، ليصبح الهلال في الصدارة برصيد 56 نقطة بفارق 10 نقاط عن النصر أقرب ملاحقيه، و11 نقطة عن الأهلي والاتحاد.
وعقب نهاية المباريات، قال الحميداني في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “أي ثلاث نقاط قادمة .. ستتوجك يا بطل”.
هذا وأصبح الهلال على بعد 3 نقاط من أجل تحقيق لقب الدوري السعودي للمرة الرابعة عشر في تاريخه، وسيلعب الهلال في الجولة المقبلة من دوري جميل مع الأهلي يوم 15 أبريل، وسيضمن الفوز باللقاء تتويج الزعيم بلقب المسابقة.وفق “النادى”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج