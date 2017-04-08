كَشَفَتْ دراسة علمية حديثة، أن تناول الموز والبطاطا الحلوة والسبانخ بمعدل يومي، يمكن أن يساعد في منع ارتفاع ضغط الدم القاتل الذي يصيب قلوب الكثيرين بالخوف.
وأَوْضَحَ باحثون، أن هذه الأطعمة غنية بالبوتاسيوم وهو الفيتامين الَّذِي يساعد على منع ارتفاع ضغط الدم عن طريق موازنة مستويات الملح داخل الجسم، وَفْقَاً لموقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وأَظْهَرَتِ البحوث الجديدة، أن البوتاسيوم مفيد بنفس طريقة مدرات البول، والأدوية التي تستخدم عادة لخفض ضغط الدم المرتفع، ومع ذلك وجد الباحثون، أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم تناول 4.2 جرام من البوتاسيوم؛ وهُوَ مَا يعادل 11 ثمرة من الموز.
وقال الدكتور “أليشا ماكدونو”، من جامعة جنوب كاليفورنيا: ‘‘إن تناول نظام غذائي غني بالبوتاسيوم مثل أخذ مدرات البول، لَافِتَاً إلى أن تقليل تناول الملح هو وسيلة راسخة لخفض ضغط الدم‘‘.
جدير بالذكر، أن ارتفاع ضغط الدم، عادة ليس له أعراض، ويؤثر على أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم، وَفْقَاً لأحدث الإحصاءات، وتؤكد منظمة الصحة العالمية، أنه مسؤول عن 51% على الأقل من الوَفَيَات الناجمة عن السكتة الدماغية، و45% من الوَفَيَات الناتجة عن الإصابة بأمراض القلب.
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