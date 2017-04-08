أطلقت شركة “تويتر”، نسخة أسرع وأصغر من التطبيق الخاص بالموقع على الهواتف الذكية تحمل اسم “تويتر لايت”، تستهدف إلى حد كبير المستخدمين خارج الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدول الأخرى التي لها اتصال لاسلكي سريع؛ أي الأسواق الناشئة التي تعاني من بطء الإنترنت، وذلك سيراً على خطى “فيس بوك لايت”، و”يوتيوب جو”.
وقالت الشركة عبر المدونة الخاصة بها على الإنترنت، إن النسخة الجديدة تأخذ مساحة ضئيلة على جهاز المستخدم “فقط 1MB”، كما أنها تعمل بشكل أسرع في المناطق التي تعانى مشكلات في شبكات الإنترنت، وفقاً لموقع “engadget” الأمريكي.
ويُتوقع أن تستهلك نسخة “تويتر لايت” 40% أي أقل من حجم البيانات؛ ما يساعد المستخدمين في المناطق التي تكون فيها البيانات باهظة الثمن، علماً بأن النسخة الجديدة تأتي مع عدد قليل من مزايا مختلفة خاصة في طريقة عرض الإخطارات، مع بقاء أغلب مزايا “تويتر” التقليدية بداخله.
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