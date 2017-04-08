حذَّر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، من استخدام الجوال أثناء عملية الشحن بسبب ارتفاع درجة حرارته؛ مما قد يسبب تلف أجزائه الداخلية مع مرور الوقت، وليس بسبب الأشعة، نافياً أن تكون الجوالات الحديثة تصدر أشعة ضارة بالإنسان عند شحنها.
وأَوْضَحَ الحمادي عبر حسابه على “تويتر”: أنه حينما تكون قطع الشاحن أو الكيبل غير أصلية سيزيد من احتمالية انفجار الجهاز؛ وهُوَ مَا أثبته العديد من الحوادث التي وقعت في الأعوام الماضية.
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