قال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد، إن مشروع تمديد الغاز الجاف للمساكن والمنشآت التجارية سيبدأ أولاً في مدينة الرياض كمرحلة أولية، تليها بعض المدن في المملكة.
وأضاف الراشد أن ذلك جاء بعد دراسات مع ست جهات حكومية معنية، مبينا أنه تم رفع المشروع للمقام السامي لإقراره وأنه سيرى النور قريبا خاصة بعد قرب نهاية المدة للامتياز التجاري “احتكار” شركة الغاز الأهلية للتصنيع “غازكو” في 1439هـ.
وأشار الراشد بحسب “الاقتصادية” إلى أن المشروع سيفتح المجال للشركات المحلية والأجنبية للدخول في المشروع الوطني، موضحاً أن هناك تعديلاً للفترة الانتقالية للامتياز التجاري، وتقديم الشركات عروضها لإمداد الرياض بالغاز الجاف للمستهلكين.
وأكد أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ستتولى عملية تنظيم توزيع الغاز، بعد الانتهاء من دراساتها مع الهيئة ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وكان مجلس الشورى قد وافق خلال الشهر الماضي، على مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
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