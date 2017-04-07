له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى “فاطمه بنت حسن الزيد”، (زوجة)عبدالعزيز بن ابراهيم الدوك و والدة كل من “محمد” و “صالح” و “علي” و “ابراهيم”، رحمها الله رحمة واسعة وغفر لها وأسكنها فسيح جناته، وسيصلى عليها غداً بعد صلاة العصر في جامع الملك عبدالعزيز بالخرج و الدفن بمقبرة الثليماء، والعزاء بمنزلهم بحي المنتزة شمال “متوسطة ابي دجانه” ت ابنها “ابراهيم ” 0580099556.
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
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حرم عبدالعزيز الدوك في ذمة الله
حرم عبدالعزيز الدوك في ذمة الله
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى “فاطمه بنت حسن الزيد”، (زوجة)عبدالعزيز بن ابراهيم الدوك و والدة كل من “محمد” و “صالح” و “علي” و “ابراهيم”، رحمها الله رحمة واسعة وغفر لها وأسكنها فسيح جناته، وسيصلى عليها غداً بعد صلاة العصر في جامع الملك عبدالعزيز بالخرج و الدفن بمقبرة الثليماء، والعزاء بمنزلهم بحي المنتزة شمال “متوسطة ابي دجانه” ت ابنها “ابراهيم ” 0580099556.
له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى “فاطمه بنت حسن الزيد”، (زوجة)عبدالعزيز بن ابراهيم الدوك و والدة كل من “محمد” و “صالح” و “علي” و “ابراهيم”، رحمها الله رحمة واسعة وغفر لها وأسكنها فسيح جناته، وسيصلى عليها غداً بعد صلاة العصر في جامع الملك عبدالعزيز بالخرج و الدفن بمقبرة الثليماء، والعزاء بمنزلهم بحي المنتزة شمال “متوسطة ابي دجانه” ت ابنها “ابراهيم ” 0580099556.
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