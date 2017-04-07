أكد المتحدث باسم التحالف العربي اللواء أحمد عسيري أن المملكة تدفع الأموال لبريطانيا عندما تشتري منها الأسلحة وأن المملكة المتحدة لا تقدمه كهدية مجانية للسعودية.
وقال عسيري في مقابلة تلفزيونية مع “بي بي سي”: “نحن نشتري السلاح لتعزيز قدراتنا العسكرية وبريطانيا تحصل على الأموال التي تذهب إلى الاقتصاد البريطاني”.
ورفض عسيري محاولة المذيعة ترويج أن بريطانيا تقدم السلاح للمملكة بشكل مجاني لاستخدامه في اليمن، مؤكداً أن هذه الفكرة غير صحيحة، ومشدداً على أنه إذا ماقررت بريطانيا وقف بيع السلاح للمملكة، فإن الرياض ستبحث عن مورد آخر.
وحول قيام التحالف العربي بإعادة بعض الشاحنات المحمّلة بمساعدات إنسانية من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، أكد عسيري أن ذلك بهدف عدم تعزيز قدرات الحوثيين في تحصيل الأموال وتهريب الأسلحة؛ لأنه إذا استمر دعم الانقلابيين بالمال والمؤن والوقود لن يتوقفوا عن مغامراتهم العسكرية ولن يجلسوا على طاولة المفاوضات.
ورفض عسيري اعتبار أن ذلك يتم على حساب تجويع الشعب اليمني، مؤكداً أن المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية الشرعية لاتوجد بها مجاعة، وشدد على أنه يجب أن يكون للمجتمع الدولي رغبة في إنهاء الحرب.
وفق “أخبار 24”.
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