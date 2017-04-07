كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن أكثر أسماء المواليد الجدد تسجيلاً بالمملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 1438هـ، مبينة أنه جاء في مقدمتها أسماء محمد، وعبدالله.
وقالت الوكالة إن من أكثر أسماء المواليد الذكور تسجيلاً محمد، وعبدالله، وعبدالعزيز، وعبدالرحمن، وسلمان، إضافة لفهد، ونايف، وعلي، وعمر وسعود.
وأبانت أن من أكثر أسماء المواليد من الإناث تسجيلاً: حور، جوري، ترف، جود، إضافة لفاطمة، غنى، نورة، كيان، ليان، سارة. وفق “أخبار 24”.
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