عثرت سلطات الأمن في ألمانيا على الفتاة السعودية التي فُقدت يوم الاثنين الماضي بعد خروجها من الفندق الذي كانت تقيم فيه مع ذويها بمدينة بون الألمانية.
وقال سفير المملكة بألمانيا الدكتور عواد العواد إنه تم العثور على الفتاة وهي بحالة جيدة، ولم تتعرض لأي أذى، مبيناً أنهم يتابعون حالياً إنهاء الإجراءات مع أجهزة الأمن تمهيداً لتسليم الفتاة لذويها.
من جهته، أبان والد الفتاة البالغة من العمر 19 عاماً أنها درجت على الخروج من الفندق كل يوم عند السادسة صباحاً لممارسة الرياضة في منطقة قريبة من الفندق وهي ترتدي الحجاب والزي العربي، غير أنها لم تعد بعد خروجها يوم الاثنين الماضي، فتم إبلاغ السفارة التي ساهمت في إعادتها لهم.وفق “أخبار 24”.
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