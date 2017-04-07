توفي اليوم الجمعة والد اللاعب ناصر الشمراني لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي، والمعار حالياً لنادي العين الإماراتي.
وكان الشمراني قد نعى والده في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر” قال فيها “انتقل إلى رحمة الله والدي علي بن ناصر الشمراني غفر الله له وأسكنه فسيح جناته وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، إنا لله وإنا اليه راجعون”.
يذكر أن ناصر الشمراني انتقل من الهلال إلى العين الإماراتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.
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