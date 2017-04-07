كشفت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل عن رصد حالة تسلل عدد من الأشخاص لإحدى حظائر الإبل التي كانت مهيأة للعرض أمام لجنة تحكيم المهرجان في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس.
وقال المتحدث الرسمي للمهرجان الدكتور طلال الطريفي إن الكاميرات الليلية رصدت عملية دخول الأشخاص للحظيرة واتجاههم صوب إحدى النوق الخاصة بأحد المُلاك.
وأبان أن اللجان المختصة في إدارة المهرجان عقدت اجتماعاً في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، وباشرت اتخاذ الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات، مؤكداَ حرص إدارة المهرجان على حفظ حقوق المشاركين في المسابقة كافة.
وأبان أن الأشخاص الذين تعمدوا الدخول إلى المنطقة المحظورة لم يكونوا على علم بأن المنطقة مراقبة بالكاميرات، وتم رصدهم منذ لحظة دخولهم للموقع، مبيناً أنه تم التعرف على صاحب الناقة المقصودة.وفق “أخبار 24”.
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