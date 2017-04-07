اضطر أحد الآباء لدفع مبلغ 50 ألف ريال كتعويض بعدما تسبب ابنه في كسر أنف شاب دخل معه في مشاجرة بأحد شوارع أبها.
وكان الابن يقود سيارته في أحد الشوارع عندما تعرض لمضايقة من سيارة شاب آخر، فقام الابن بملاحقة الشاب وإجباره على التوقف، ووفقاً لصحيفة “عكاظ” فإنه وقعت بينهما مشاجرة بالأيدي وسدد الابن لكمة قوية للشاب الآخر تسبب له في كسر بالأنف.
ومع تمسك الشاب المصاب بحقه في مقاضاة الابن، تدخل وسطاء في الأمر، حيث تم الاتفاق على دفع مبلغ 50 ألف ريال للشاب المصاب كتعويض على الأذى الذي لحق به.
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