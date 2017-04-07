نفى نائب رئيس نادي الهلال عبدالرحمن النمر صحة الأنباء المتداولة مؤخراً حول إبداء اللاعب نواف العابد رغبته في الرحيل عن الفريق؛ بسبب تأخر سداد مستحقاته المالية لدى النادي، مؤكداً أن ما نُشر بهذا الشأن غير صحيح ومجرد شائعة.
وقال النمر في تصريحات لإذاعة “يو إف إم”: “ما يتم تداوله عن نواف العابد في وسائل الإعلام والصحف غير صحيح واللاعب نفسه مرتاح وسعيد في الزعيم ولا يرغب في الرحيل بأي حال من الأحوال”، موضحاً أن تركيز اللاعب والفريق بأكمله حالياً منصب على المباراة القادمة ضد الوحدة الإماراتي بالبطولة الآسيوية لتحقيق الفوز وتخطي تلك العقبة.
وأوضح نائب رئيس نادي الهلال أن الفريق يسعى إلى المنافسة على ثلاث بطولات هي الدوري وكأس الملك والبطولة الآسيوية وهو أمر مجهد للاعبين والإدارة، مشيراً إلى أنهم يعولون على اللاعبين بصورة كبيرة لتخطي تلك الأمور وتحقيق طموحات جماهير النادي.وفق “أخبار 24”.
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