تداولت الجماهير الهلالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب الفريق عبدالله الزوري وهو يسجد لله شكرًا بعد عودته لتشكيلة الهلال الأساسية منذ فترة طويلة.
وغاب الزوري عن تشكيلة الهلال الأساسية لعدة أشهر بسبب الإصابة، لكنه عاد من جديد في مباراة الهلال والرائد التي تُقام الآن ضمن مباريات الجولة 22 من دوري جميل للمحترفين.
ودخل الزوري للتشكيلة لتعويض غياب الظهير الأيسر المُصاب ياسر الشهراني، والذي أجرى عملية جراحية وسيغيب عن صفوف ناديه والمنتخب السعودي لمدة 3 أشهر.
وفق “المواطن”.
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