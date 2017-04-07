أوضح المدرب الوطني ، هاني أنور ، بأن نادي النصر يعاني بشدة من سوء مستوى المحترفين الأجانب هذا الموسم ،مفيدا بأن لقب دوري جميل للمحترفين حسم لصالح الهلال والصراع بالجولات المقبلة سيكون على المراكز المؤهلة للبطولة الآسيوية.
قال هاني أنور في تصريحات لإذاعة يو إف إم : ” جماهير نادي الاتحاد واعية لكونها تعذر فريقها على مستواه الحالي نظراً للظروف التي يمر بها الفريق طوال الموسم من مشاكل وأزمة الديون الطاحنة وغيرها”.
أضاف : ” جماهير نادي النصر تعاني الآن من إدارة لن تستطيع أن تسيطر على وضع فريقها، وهذا ما يصعّب مهمة النصر في مباراة الغد،والعالمي يعاني سوء مستوى المحترفين الأجانب وهذا من أسباب تدني مستوى الفريق هذا الموسم”.
أتم هاني أنور ،قائلاً : ” أصبح الآن الصراع على المركز الثاني والثالث والرابع في دوري جميل لأن المنافسة على الدوري شبه حُسمت لصالح الفريق الهلالي بعد فوزه الليلة ضد الرائد بثلاثية”.وفق “النادى”.
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