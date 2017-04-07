أشادت الجماهير الهلالية بالمستوى الرائع الذي ظهر به لاعب خط وسط نادي الهلال، عبدالله عطيف، خلال الشوط الأول من أحداث مباراة الفريق أمام الرائد ضمن الجولة 22 من دوري جميل للمحترفين، مؤكدة أن عطيف يُشبه في أداءه نجم برشلونة أندرياس أنيستا، وأنه يلعب كرة القدم كعازف الموسيقى.
وكان الشوط الأول من مباراة الهلال والرائد قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، وأظهرت الإحصائيات أن عبدالله عطيف هو الأكثر تمريرًا للكرات بواقع 49 تمريرة، وصنع 7 تمريرات طولية ناجحة، وهو الأكثر استعادة للكرات من الخصم.
ويخوض الهلال لقاء الرائد وهو مُتصدرًا لجدول الترتيب برصيد 53 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه نادي النصر، وذلك قبل 5 جولات على نهاية المسابقة.وفق “المواطن”.
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