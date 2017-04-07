أعرب لاعب خط وسط نادي الهلال، سلمان الفرج، عن سعادته الغامرة لنجاح فريقه في تحقيق الفوز على مضيفه الرائد بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن الجولة الثانية والعشرين من دوري جميل للمحترفين.
وعقب نهاية اللقاء، قال الفرج في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “الف الف مبروك جمهور الزعيم الحمد لله على توفيقه .. خطوه مهمه في مشوارنا والقادم صعب بدعمك ومساندتكم قادرين على مواصلة تفوقنا”.
وتغلب فريق الهلال على مضيفه الرائد بثلاثية رائعة، ليواصل مسلسل إنتصاراته وحضوره المميز في صدارة ترتيب مسابقة دوري جميل للمحترفين برصيد 56 نقطة وبفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه النصر الذي سيلعب غدا ضد الاتحاد بالرياض بالكلاسيكو بنفس الجولة.وفق “النادى”.
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