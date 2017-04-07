أكد مدير المركز الإعلامي السابق بنادي الاتحاد ، جمال عارف وكذلك عضو شرف العميد الأسبق مدني رحيمي ،على أن لقب دوري جميل للمحترفين حسم لصالح فريق الهلال بفوزه الساحق ضد الرائد بثلاثة أهداف دون مقابل ،والمنافسة ستكون على لقب الوصافة بين الاتحاد والنصر والأهلي.
فريق الهلال أكد رغبته القوية بالفوز بلقب الدوري بعد عودة الحياة لدوري جميل للمحترفين مع الجولة الثانية والعشرين بتجاوزه الرائد بالثلاثة ،رافعا رصيده النقطي إلى 56 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الوصيف النصر الذي سيلعب غدا ضد الاتحاد بالكلاسيكو.
ويكفي فريق الهلال 5 نقاط للتتويج بلقب دوري جميل للمحترفين رسميا ،في حال تعادل النصر والاتحاد غداً سيكون الفوز بمباراة القمة المقبلة أمام حامل اللقب الأهلي القادمة كافٍ لضمان اللقب.
قال جمال عارف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ( تويتر ) عقب فوز الهلال أمام الرائد بثلاثية : ” الاتحاد والنصر والأهلي المنافسة على الوصافة … انتهى الموضوع وفاز بها الهلال … يستاهل الزعيم “.وفق “النادى”.
من جانبه ، شدد لاعب فريق الاتحاد السابق ” مدني رحيمي ” على حسم فريق الهلال للقب الدوري هذا الموسم ،وذلك في تصريحات لقناة 24 الرياضية : ” كرة القدم لا يوجد منطق بها ،ونقول مبروك لنادي الهلال الدوري حتى الأن “.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج