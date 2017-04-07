أعرب المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال، سعادته بتحقيق فريقه للفوز على الرائد بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، ضمن الجولة 22 من دوري جميل للمحترفين، كاشفًا في تصريح طريف “أن ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق، كان كل اللاعبين يريدون تسديدها، حتى هو أراد الدخول إلى الملعب وتصويبها”.
وأوضح دياز في تصريحاته عقب نهاية اللقاء: “لم نظهر بأداءنا المعهود في الشوط الأول .. في الشوط الثاني تحسن أداء الفريق بشكل واضح خصوصا بعد إجراء تغييرين بدخول سالم وليو”.
وأضاف: “أحاول توزيع المجهود بين اللاعبين ككل وليس ليو وخربين فقط .. الإرهاق والإصابات تجعلنا نوزع المجهود بين اللاعبين وهذا أمر جيد”.
وعن حظوظ الهلال في نيل بطولة الدوري، أجاب: “أمامنا 4 مباريات سنلعبها بكل قوة ، ولاشك بأننا نمتلك حظوظ جيدة لكسب اللقب”، مختتما بقوله: “لا أجد كلمات تمنح جماهير الهلال حقها من الشكر، لا اعتبرهم جماهير بل هم رفيق درب لنا.. نجدهم معنا في كل مكان وأعتبرهم اللاعب رقم١٢ لدي”.وفق “المواطن”.
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